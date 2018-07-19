Стартовала открытая бета Tango 5 Reloaded: Grid Action Heroes

Открытое бета-тестирование PC-версии Tango 5 началось. Игра изначально появилась на мобильных платформах под названием Tango 5: The Last Dance, а на персональных компьютерах будет распространяться, как Tango 5 Reloaded: Grid Action Heroes. Сам по себе проект находится на стыке жанров MOBA и тактической пошаговой стратегии. Из первого здесь несколько героев на выбор, каждый из которых обладает своими способностями, а из второго — боевая система с ATB-шкалой.