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Стартовала открытая бета Tango 5 Reloaded: Grid Action Heroes
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Стартовала открытая бета Tango 5 Reloaded: Grid Action Heroes 

MMO13 2 часа назад
Фото: MMO13
Открытое бета-тестирование PC-версии Tango 5 началось. Игра изначально появилась на мобильных платформах под названием Tango 5: The Last Dance, а на персональных компьютерах будет распространяться, как Tango 5 Reloaded: Grid Action Heroes. Сам по себе проект находится на стыке жанров MOBA и тактической пошаговой стратегии. Из первого здесь несколько героев на выбор, каждый из которых обладает своими способностями, а из второго — боевая система с ATB-шкалой.
К сожалению, бета-версия недоступна в России, хотя еще недавно на страницу с игрой можно было без проблем зайти. Конечно, вам никто не запрещает загрузить клиент, используя VPN, однако мы предупреждаем о возможной блокировке аккаунта!
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