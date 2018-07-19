Оренбуржец отсудил у Media Markt деньги за телевизор с браком

Общества «Медиа-Маркт-Сатурн» выплатит более 132 тысяч рублей за бракованный телевизор, который купил оренбуржец.

Оренбуржец купил в магазине бытовую технику с гарантией за 74 тысячи рублей. Через неделю он получил покупку и выяснил, что у LED-телевизора повреждена матрица на экране. Покупатель попытался на следующий день вернуть технику, товар отправили на исследование в сервисный центр. Однако специалисты центра посчитали, что недостаток возник по вине самого покупателя. Оренбуржец клиент написал в адрес продавца претензию с требованием вернуть уплаченные за товар деньги, но был получен отказ, после этого он обратился в суд.

Товароведческая экспертиза подтвердила, что повреждение матрицы телевизора носит производственный и неустранимый характер. Суд встал на сторону истца, в пользу мужчины взыскана стоимость телевизора, компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, сообщает пресс-служба облсуда.