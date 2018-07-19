В Саратове до вечера без воды остались несколько поселков и десятки улиц

«Концессии водоснабжения-Саратов» сообщает об очередных перебоях с водой. Коммунальщики устраняют повреждения на водопроводе. Специалисты компании проводят работы по улице Огородная. В связи с чем изменены параметры холодного водоснабжения некоторым абонентам города. В зоне отключения микрорайоны:

3-й жилучасток,

16-й квартал,

20-й квартал,

25-й квартал,

Радуга,

Цилинстрой.

А так же поселки: Пролетарский,

Станкостроителей,

Рокотовка,

Верхняя Стрелковка,

Нижняя Стрелковка,

Комсомольский,

Тепличный,

ОПХ «Саратовское»,

Калашников,

Южный,

Князевка,

Крекинг.

Ориентировочное время окончания работ — 20:00 Также для проведения необходимых работ на городском водопроводе снижены параметры водоснабжения абонентам на следующих улицах:

Уфимцева,

Тархова, №№27, 29,

Танкистов №№97-199,

Просечная,

Плодородная,

Участковая,

Отрадная,

Благодатная,

1-й Благодатный проезд,

Геологическая,

Коллективная,

Агрономическая,

Минеральная,

Урожайная,

1-й Урожайный проезд,

Новосибирская,

Окольная,

Природная,

Ударная,

1-й и 2-й Ангарские пр.,

Юбилейная,

Раздольная,

1, 2, 3-й Окольные проезды,

2, 3, 4-я Окольные улицы,

Приусадебная,

Трудовая,

Балаковская,

Городская.

Восстановить штатное водоснабжение планируется к 18:00.