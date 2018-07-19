В Саратове до вечера без воды остались несколько поселков и десятки улиц 

«Концессии водоснабжения-Саратов» сообщает об очередных перебоях с водой. Коммунальщики устраняют повреждения на водопроводе. Специалисты компании проводят работы по улице Огородная. В связи с чем изменены параметры холодного водоснабжения некоторым абонентам города. В зоне отключения микрорайоны:
3-й жилучасток,
16-й квартал,
20-й квартал,
25-й квартал,
Радуга,
Цилинстрой.
А так же поселки: Пролетарский,
Станкостроителей,
Рокотовка,
Верхняя Стрелковка,
Нижняя Стрелковка,
Комсомольский,
Тепличный,
ОПХ «Саратовское»,
Калашников,
Южный,
Князевка,
Крекинг.
Ориентировочное время окончания работ — 20:00 Также для проведения необходимых работ на городском водопроводе снижены параметры водоснабжения абонентам на следующих улицах:
Уфимцева,
Тархова, №№27, 29,
Танкистов №№97-199,
Просечная,
Плодородная,
Участковая,
Отрадная,
Благодатная,
1-й Благодатный проезд,
Геологическая,
Коллективная,
Агрономическая,
Минеральная,
Урожайная,
1-й Урожайный проезд,
Новосибирская,
Окольная,
Природная,
Ударная,
1-й и 2-й Ангарские пр.,
Юбилейная,
Раздольная,
1, 2, 3-й Окольные проезды,
2, 3, 4-я Окольные улицы,
Приусадебная,
Трудовая,
Балаковская,
Городская.
Восстановить штатное водоснабжение планируется к 18:00.