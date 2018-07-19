Советскую «Фиалку» не смогли взломать хакеры противника

Москве откроется первый музей компьютерной и шифровальной техники.

Совместное предприятие государственной корпорации «Ростех» и компании «Цитадель» — НПК «Криптонит» — создаст первый в нашей стране музей российской компьютерной и шифровальной техники. Экспозиция, где будут собраны уникальные образцы советских ЭВМ и криптографического оборудования, расположится в здании исторической «шарашки» в Марфино, которая была описана в романе Александра Солженицына «В круге первом».

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в ближайшее время будет завершена разработка концепции и дизайна первого в России музея, посвященного разработкам российских ученых в области защиты информации от несанкционированного доступа. В экспозиции будут представлены образцы шифровальной и вычислительной техники, многие из которых сохранились в единичных экземплярах.

— В Британии и Америке есть музеи, где подробно рассказывается о достижениях этих стран в области криптографии, — приводит сайт «Ростеха» слова генерального директора НПК «Криптонит» Вартана Хачатурова. — Там эта тема давно популяризована, практически каждый знает о взломе союзниками кодов фашистской «Энигмы» и о других достижениях зарубежных шифровальщиков того времени. Но мало кто знает о нашей шифровальной технике 40-50-х годов. Например, о советской шифровальной машине «Фиалка», которая так и не была никем взломана и являлась засекреченной до недавнего прошлого. Между тем, это очень интересная сфера, где много тайн и мифов, где отечественная наука и промышленность на протяжении десятилетий решали задачи защиты информации вместе с развитием технологий. Наш музей призван изменить эту ситуацию».

Вновь созданная компания планирует провести полномасштабную реконструкцию исторического здания бывшего Александро-Мариинского приюта. В этом здании в советские годы располагалось одно из специальных предприятий, где работали заключенные — высококвалифицированные специалисты. Здесь разрабатывали аппаратуру для радиоразведки, телефонных шифраторов, проводили криптоанализ телефонных переговоров. В частности, в 1947 — 1949 годах здесь в должности математика работал Александр Солженицын. Сейчас здание находится на территории концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

Ожидается, что новое выставочное пространство откроется для публики в течение ближайших трех лет и раскроет посетителям ранее засекреченные советские криптографические методики.

НПК «Криптонит»

Совместное предприятие концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и компании «Цитадель». Оно будет заниматься созданием гражданских ИТ-продуктов на базе военных разработок в области информационной безопасности. Начальные инвестиции в создание СП составляют более 4 миллиарда рублей. Основными сферами деятельности НПК «Криптонит» являются криптография и квантовые технологии, машинное обучение и хранилища больших данных, безопасность решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационные стандарты и их безопасность.

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