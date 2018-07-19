Петербуржцы пожаловались на повышение квартплаты

Более 2,5 тысяч петербуржцев в июне направили жалобы в городскую жилищную инспекцию.

В лидерах по числу обращений оказалась проблема повышения квартплаты. 860 жителей северной столицы недовольны новыми квитанциями на оплату.

На втором месте злополучного рейтинга оказались нарушения правил управления домами (339 жалоб). Далее следуют санитарное содержание зданий и территорий (334 жалобы). Остальные обращения касались некачественных услуг ЖКХ, нарушений при ремонте оборудования, незаконной перепланировки и некачественный ремонт домов.