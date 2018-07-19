Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 22 по 30 июля

Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении станут курсировать с изменениями в период с 22 по 30 июля. Об этом передает Агентство «Москва»

"Изменения в графике движения поездов связано с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», — сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Будут отменены все поезда отправлением в 00:00 в период с 22 по 30 июля с Белорусского вокзала и из Шереметьево , а поезда отправлением в 00:30 в указанные даты проследуют с измененным графиком.

В ночь с 22 на 23, с 23 на 24, с 29 на 30 июля аэроэкспресс будет отправляться из Москвы в 00:32, прибывать в Шереметьево в 1:18, из Шереметьево поезд отправится в 00:43, в Москву прибудет в 1:18. С 24 по 27 июля, в ночь с 30 на 31 июля из Москвы аэроэкспресс будет отправляться из Москвы в 00:25, прибывать в Шереметьево в 1:00, из Шереметьево поезд отправится в 00:46, в Москву прибудет в 1:24.

Помимо этого, несколько изменений в расписании произойдет вечером 28 июля. Некоторые рейсы будут отменены, а аэроэкспрессы станут курсировать по следующему графику: Москва — Шереметьево 16:55 — 17:30; 18:17 — 18:57; 19:20 — 20:01; 20:36 — 21:20; 21:49 — 22:24; 00:34 — 1:08; 1:25 — 2:12. Шереметьево — Москва 17:13 — 18:05; 18:15 — 19:06; 19:44 — 20:26; 20:53 — 21:31; 22:25 — 23:03; 23:44 — 00:24.

Утром 29 июля отменят поезда отправлением в 5:30 и 6:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5:00 из Шереметьево.

Узнать изменения графика движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также позвонив на горячую линию и у сотрудников компании в терминалах.