Редкие сапсаны вывели потомство и открыли охоту в Новосибирске

Сапсан встречается практически на всей территории России и соседних стран, но повсюду крайне редок. Сапсан — сокол несколько крупнее серой вороны, по величине тела занимает среднее положение между самым большим из наших соколов балобаном и представителем мелких соколов — чеглоком.

Особенно редко удается обнаружить места его гнездования. В окрестностях новосибирского Академгородка специалистами за многие годы наблюдений отмечены лишь несколько встреч отдельных пар сапсана в сезон гнездования, т.е. в мае-июле. Поскольку имеются факты попыток незаконного вывоза этих особо охраняемых краснокнижных соколов за рубеж для содержания в целях соколиной охоты, можно сказать, что точные сведения о местах гнездования не подлежат разглашению.

Однако летом 2018 года пара сапсанов загнездилась, что называется, прилюдно — на одном из уступов нового 16-этажного жилого дома в микрорайоне, непосредственно примыкающем к так называемому Шлюзовскому лесу. Этот лесной массив рассматривается в качестве перспективной особо охраняемой природной территории (ООПТ) в пределах Новосибирска

Факт гнездования сапсанов здесь стал еще одним весомым аргументом в пользу придания статуса ООПТ Шлюзовскому лесу. В июне один из жителей этого дома, по-видимому, со своего балкона сфотографировал пухового птенца и подлетающих к нему взрослых сапсанов. Эти фото увидели и разослали коллегам любители птиц Академгородка. Общественники даже организовали дежурство во дворе, где обитают редкие птицы с целью предотвратить отлов молодого сапсана злоумышленниками, да и просто помочь ему в случае опасности. К тому же не все жители в этом дворе были в восторге от таких пернатых соседей, прежде всего, от громких пронзительных криков соколов с утра до ночи и разбрасываемых ими повсюду перьев и остатков тушек добычи, в качестве которой служили молодые сизые голуби и озерные чайки.

Эти предосторожности оказались не напрасными, т.к. по словам волонтера Кирилла Борцова в день, когда оперившийся молодой сапсан вылетел из гнезда, он сначала упал на подоконник соседнего торгового центра, а затем и вовсе на капот автомобиля возле подъезда. Зоозащитники были готовы к подобному повороту событий, завернули непутевого слетка в полотенце и подняли его на крышу многоэтажки.

Через несколько дней после этого, а именно, 16 июля молодой сапсан издали, при разглядывании в бинокль, производил впечатление вполне упитанной и резвой птицы, которая в виде тренировки то и дело махала крыльями на краю крыши, обдуваемой достаточно сильным ветром. Взрослая птица поднесла слетку на ужин очередной кусок добычи. При внимательном рассмотрении фотографий взрослых птиц и их оперившегося отпрыска в сравнении с кирпичной кладкой и деталями капота и лобового стекла можно сделать вывод о небольших размерах «новосибирских» сапсанов относительно известных для данного вида птиц стандартов.

Но никаких сомнений в видовой принадлежности этих соколов у специалистов не возникает, поскольку есть все характерные признаки: облик, особенности полета, окраска оперения, крики, образ жизни и повадки — все адекватно для сапсана. Удивительно, что у «наших» относительно мелких сапсанов хватает сил поймать летающего голубя и поднять добычу на крышу многоэтажки. 18 июля, по свидетельству очевидцев, молодой сапсан перепорхнул в соседние дворы.

В целом можно признать первую попытку гнездования сапсанов здесь успешной. Через несколько дней все семейство, скорее всего, переместится на кроны деревьев в соседнем сосновом лесу, не будет беспокоить горожан и перестанет быть объектом заботы зоозащитников.