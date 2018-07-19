В Казани опубликовали заключение по итогам слушаний по новому генплану

Публичные слушания по проекту нового генплана Казани признали состоявшимися, это следует из заключения по их результатам, опубликованного в Сборнике документов и правовых актов Казани.

В документе перечислены поступившие за время общественного обсуждения предложения и замечания к проекту. Они касались, например, изменения границ города и его рекреационных зон, маршрутов дорог и развязок, которые заложены в генплане. Горожане просили снизить классность некоторых проездов или исключить их из проекта. Они также предложили построить дополнительные трамвайные ветки и троллейбусные линии, развивать метро и изменить место, где планировалось расположить депо метрополитена. Участники слушаний хотели бы, чтобы город развивался на юго-восток, обозначили места, где можно было бы разместить парки и скверы, где не хватает социальных объектов.

Среди конкретных предложений, обозначенных в заключении — создание полноценной инфраструктуры для электроснабжения посёлка Отары, строительство до 2020 года очистных сооружений, а также исключение из проекта генплана различных зон с ограничениями использования, которые не поставлены на кадастровый учёт. Среди таких зон, например, приаэродромная территория казанского авиазавода.

Напомним, на слушаниях присутствовали свыше 4,2 тысячи горожан, было более 200 выступивших. Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани получило порядка 3,5 тысячи обращений.