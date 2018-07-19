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Власти Подмосковья отчитались о заготовленной крови
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Власти Подмосковья отчитались о заготовленной крови 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 27 тысяч литров крови заготовлено в Подмосковье с начала года, общее число доноров крови за данный период составило почти 29 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 19 июля.
«В Московской области ежегодно заготавливается 60 тысяч литров крови и ее компонентов. Каждый год донорами становятся более 50 тысяч человек» — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
По его словам, всего всего за шесть месяцев текущего года произведено около 45 тысяч донаций. Министр подчеркнул, что люди, которые на безвозмездной основе «отдают часть себя ради спасения других», — гордость Московской области. «Они являются примером для окружающих», — добавил он.
Большинство местных жителей сдают кровь бесплатно, отметил Марков. На сегодняшний момент в области зарегистрировано более 26 тысяч почетных доноров, уточнил министр.
Заготовкой донорской крови и ее компонентов для обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона.
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