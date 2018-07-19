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Мошенники начали действовать от имени операторов мобильной связи
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Мошенники начали действовать от имени операторов мобильной связи 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
В УМВД России по Калужской области предупредили о мошенниках, выдающих себя за операторов мобильной связи. Абоненту поступает звонок или приходит СМС якобы от сотрудника службы технической поддержки с предложением подключить новую услугу, пройти перерегистрацию, улучшить качество связи, установить защиту от спама или принять участие в промоакции. Для этого предлагается под диктовку набрать код, который на самом деле представляет собой комбинацию для перевода денег со счета абонента на счет злоумышленников. Никакая услуга подключена не будет. В УМВД России рекомендуют в таких случаях немедленно связаться со своим оператором связи и проверить эту информацию. Оператор определит того, кто отправляет эти SMS и заблокирует его аккаунт. О действиях мошенников необходимо сообщать по телефонам 02 или 102.
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