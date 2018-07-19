BBC поделились кадрами из сериала «Доктор Кто»

Телеканал BBC в своем Twitter-аккаунте представил новые фото со съемок одиннадцатого сезона «Доктора Кто», на которых запечатлена доктор, работающая со своими компаньонами.

«Доктор Кто» — научно-фантастический американский сериал про инопланетного доктора, который путешествует во времени и пространстве вместе со своими спутниками, спасая целые миры.

В одиннадцатый сезон войдут десять эпизодов. Премьера нового сезона назначена на осень 2018 года.