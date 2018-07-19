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BBC поделились кадрами из сериала «Доктор Кто»
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BBC поделились кадрами из сериала «Доктор Кто» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Телеканал BBC в своем Twitter-аккаунте представил новые фото со съемок одиннадцатого сезона «Доктора Кто», на которых запечатлена доктор, работающая со своими компаньонами.
Главную роль в сериале впервые с 1963 года исполняет женщина — актриса Джоди Уиттакер. Работать с новым доктором на этот раз будут Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл. На смену шоураннеру и сценаристу предыдущих сезонов Стивену Моффату пришел Крис Чибнелл.
«Доктор Кто» — научно-фантастический американский сериал про инопланетного доктора, который путешествует во времени и пространстве вместе со своими спутниками, спасая целые миры.
В одиннадцатый сезон войдут десять эпизодов. Премьера нового сезона назначена на осень 2018 года.
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