BBC поделились кадрами из сериала «Доктор Кто» 

Телеканал BBC в своем Twitter-аккаунте представил новые фото со съемок одиннадцатого сезона «Доктора Кто», на которых запечатлена доктор, работающая со своими компаньонами.
Главную роль в сериале впервые с 1963 года исполняет женщина — актриса Джоди Уиттакер. Работать с новым доктором на этот раз будут Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл. На смену шоураннеру и сценаристу предыдущих сезонов Стивену Моффату пришел Крис Чибнелл.
«Доктор Кто» — научно-фантастический американский сериал про инопланетного доктора, который путешествует во времени и пространстве вместе со своими спутниками, спасая целые миры.
В одиннадцатый сезон войдут десять эпизодов. Премьера нового сезона назначена на осень 2018 года.