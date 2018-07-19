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Волгоградцы идут на поиск самых страшных мест в Краснооктябрьском районе
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Волгоградцы идут на поиск самых страшных мест в Краснооктябрьском районе 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы выйдут на поиск нерасчищенных свалок, открытых люков и самых глубоких ям Краснооктябрьского района.
Велоактивисты соберутся в субботу, 21 июля. Старт на улице Еременко, 42  — В субботу мы вместе с депутатом Алексеем Волоцковым проедем по району и составим список проблемных мест, — уточнил велоактивист Серго Нарсия. — В прошлый раз самой болевой точкой района оказались именно свалки: к горам строительного мусора горожане добавляли и своими пакетами.
По словам Серго Нарсии, после прошлой акции «Велоконтроль» в Краснооктябрьском районе исправили 90% их замечаний.
— Мы смотрим трубы, люки, бетонные плиты, ямы, лужи и свалки, — рассказал Серго Нарсия. — Сейчас просим горожан подсказать нам самые проблемные места. Главное, не путать: уборкой дворов должна заниматься управляющая компания. Мы же отправляем все свои замечания депутату и администрации.
О «болевых» точках Краснооктябрьского района пишите в комментариях.
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