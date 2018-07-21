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Сильный дождь спутал планы волгоградцев, решивших найти ужасы Краснооктябрьского района
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Сильный дождь спутал планы волгоградцев, решивших найти ужасы Краснооктябрьского района 

v1.ru 37 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградские общественники из-за сильного дождя решили повременить с поиском самых проблемных мест Краснооктябрьского района.
«Велоконтроль» перенесли на завтрашний день
— Из-за осадков решили поехать на «Велоконтроль» не в субботу, а в воскресенье, — уточнил велоактивист Серго Нарсия. — Вместе с депутатом Алексеем Волоцковым мы стартуем с улицы Еременко, 42 в 10:00.
Во время прогулки на велосипедах активисты решили найти разросшиеся свалки, открытые люки и огромные ямы на дорогах.
— В прошлый раз самой болевой точкой района оказались именно свалки: к горам строительного мусора горожане добавляли и свои пакеты, — добавляет Серго Нарсия. — По итогам своей проверки мы обратились к депутату и в районную администрацию — 90% наших замечаний было устранено.
Волгоградцы, узнавшие о визите общественников, успели составить длинный список проблемных адресов — жители Краснооктябрьского района просят заглянуть в поселки Тир и Вишневая балка, на 39 — ю Гвардейскую и улицы Титова, Араратская и Былинная.
Вместе с депутатами велоактивисты ездили по разным районам города. В Тракторозаводском районе после совместных покатушек с обещственниками чиновники отчитались за 47 проблемных мест.
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