Сильный дождь спутал планы волгоградцев, решивших найти ужасы Краснооктябрьского района

Волгоградские общественники из-за сильного дождя решили повременить с поиском самых проблемных мест Краснооктябрьского района.

«Велоконтроль» перенесли на завтрашний день

— Из-за осадков решили поехать на «Велоконтроль» не в субботу, а в воскресенье, — уточнил велоактивист Серго Нарсия. — Вместе с депутатом Алексеем Волоцковым мы стартуем с улицы Еременко, 42 в 10:00.

Во время прогулки на велосипедах активисты решили найти разросшиеся свалки, открытые люки и огромные ямы на дорогах.

— В прошлый раз самой болевой точкой района оказались именно свалки: к горам строительного мусора горожане добавляли и свои пакеты, — добавляет Серго Нарсия. — По итогам своей проверки мы обратились к депутату и в районную администрацию — 90% наших замечаний было устранено.

Волгоградцы, узнавшие о визите общественников, успели составить длинный список проблемных адресов — жители Краснооктябрьского района просят заглянуть в поселки Тир и Вишневая балка, на 39 — ю Гвардейскую и улицы Титова, Араратская и Былинная.

Вместе с депутатами велоактивисты ездили по разным районам города. В Тракторозаводском районе после совместных покатушек с обещственниками чиновники отчитались за 47 проблемных мест.