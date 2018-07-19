Россиянам дадут лишний выходной для посещения врачей

Государственная дума приняла 18 июля в первом чтении депутатские поправки в Трудовой кодекс РФ , закрепляющие право работников на получение нерабочего оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации.

Как отмечают в ГД, сейчас работающим гражданам зачастую бывает затруднительно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время для посещения лечебно-профилактических учреждений. При этом в действующей редакции ТК РФ регламентирована обязательность медосмотров только для отдельных категорий работников (ст. 213). Таким образом работники, чьи профессии не входят в этот весьма узкий перечень, лишены возможности участия в мероприятиях по раннему выявлению заболеваний.

Парламентарии решили дополнить ТК РФ новой ст. 185.1, где прописаны гарантии представителям всех профессий при прохождении диспансеризации. В частности, работникам разрешат проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.