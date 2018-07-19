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Россиянам дадут лишний выходной для посещения врачей
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Россиянам дадут лишний выходной для посещения врачей 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Государственная дума приняла 18 июля в первом чтении депутатские поправки в Трудовой кодекс РФ, закрепляющие право работников на получение нерабочего оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации.
Как отмечают в ГД, сейчас работающим гражданам зачастую бывает затруднительно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время для посещения лечебно-профилактических учреждений. При этом в действующей редакции ТК РФ регламентирована обязательность медосмотров только для отдельных категорий работников (ст. 213). Таким образом работники, чьи профессии не входят в этот весьма узкий перечень, лишены возможности участия в мероприятиях по раннему выявлению заболеваний.
Парламентарии решили дополнить ТК РФ новой ст. 185.1, где прописаны гарантии представителям всех профессий при прохождении диспансеризации. В частности, работникам разрешат проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
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