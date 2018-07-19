Чем опасно донное течение, из-за которого запрещают купаться в море? 

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11 автобусов изменят маршрут в связи с ремонтом улицы в центре Краснодара

«Кубаньэнерго» оперативно вернула свет в п. Гидростроителей в Краснодаре

Засуха и налоги. Эксперты о том, почему Кубани не светит рекордный урожай