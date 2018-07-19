Чем опасно донное течение, из-за которого запрещают купаться в море? 

«Донное течение формируют южные ветра, — пояснил руководитель краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь. — Ещё его называют отжимным.
Такое сформировалось как раз этим летом в Анапе. Из-за этого пляжи периодически закрывают для купания отдыхающих. Донному течению противостоять очень трудно. Это может сделать только информированный человек, знающий, как себя вести при подобных явлениях. Обычного отдыхающего, и необязательно ребенка, пожилого человека, или человека, плавающего в море на надувном матрасе, такое течение легко унесет в море. И тогда трагедии не миновать.
Иногда донное течение путают с тягуном. Но это совершенно другое явление. Тягун — это колебательное движение воды в закрытых акваториях — в портах, бухтах и гаванях, оно вызывает циклические перемещения стоящих у причалов судов, когда их может кидать на 4-4,5 метра вниз-вверх. Тягун формируется после прошедших штормов. У нас такое случается в Туапсе, Сочи. Для людей неопасно в том плане, что никто из отдыхающих не купается на территории портов».