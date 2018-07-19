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Глава МЧС России посетил одну из поисково-спасательных станций Москвы
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Глава МЧС России посетил одну из поисково-спасательных станций Москвы 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Министр МЧС России Евгений Зиничев с рабочим визитом посетил поисково-спасательную станцию «Строгино».
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) продемонстрировали главе чрезвычайного ведомства пример оснащения поисково-спасательных станций в городе Москве и отработку действий по спасению людей на воде. Также Евгений Зиничев с московскими спасателями проинспектировал акваторию Строгинской поймы Москва-реки.
Ежедневно безопасность москвичей и гостей столицы обеспечивают порядка 1600 спасателей и 300 единиц техники. Дополнительно привлекаются около 1000 общественных спасателей из различных общественных и волонтерских организаций.
Напомним, на территории Юго-Восточного административного округа функционируют три поисково-спасательные станции.
ПСС «Кузьминки» 8 (495) 372-62-76  ПСС «Текстильщики» 8 (499) 178-64-27  ПСС «Кожухово» 8 (495) 679-04-95  Спасатели МГПСС в жаркие летние дни работают в усиленном режиме: патрулируют акватории на катерах и гребных лодках, а на суше совместно с добровольцами — проводят профилактические беседы с отдыхающими.
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