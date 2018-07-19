Глава МЧС России посетил одну из поисково-спасательных станций Москвы

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) продемонстрировали главе чрезвычайного ведомства пример оснащения поисково-спасательных станций в городе Москве и отработку действий по спасению людей на воде. Также Евгений Зиничев с московскими спасателями проинспектировал акваторию Строгинской поймы Москва-реки.

Ежедневно безопасность москвичей и гостей столицы обеспечивают порядка 1600 спасателей и 300 единиц техники. Дополнительно привлекаются около 1000 общественных спасателей из различных общественных и волонтерских организаций.

Напомним, на территории Юго-Восточного административного округа функционируют три поисково-спасательные станции.

ПСС «Кузьминки» 8 (495) 372-62-76 ПСС «Текстильщики» 8 (499) 178-64-27 ПСС «Кожухово» 8 (495) 679-04-95 Спасатели МГПСС в жаркие летние дни работают в усиленном режиме: патрулируют акватории на катерах и гребных лодках, а на суше совместно с добровольцами — проводят профилактические беседы с отдыхающими.