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Опубликованы кадры испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
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Опубликованы кадры испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

News.ru 36 минут назад
Минобороны России опубликовало видеозапись учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31. Видеоролик опубликован в официальном аккаунте ведомства в видеохостинге на Youtube.
На кадрах видно, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащённый «Кинжалом», взлетает с военного аэродрома, а затем производит пуск ракеты. Самолёт летел в сопровождении бомбардировщика Ту-22М3, который также нёс «Кинжал».
Гиперзвуковые «Кинжалы» могут преодолеть любую противоракетную оборону за считанные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищённые бетоном, так и подвижные в радиусе более 2 тысяч км.
Ракетный комплекс «Кинжал» впервые презентовал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Также глава государства рассказал о других разработках — баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.
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