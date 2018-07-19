Опубликованы кадры испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Минобороны России опубликовало видеозапись учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31. Видеоролик опубликован в официальном аккаунте ведомства в видеохостинге на Youtube.

На кадрах видно, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащённый «Кинжалом», взлетает с военного аэродрома, а затем производит пуск ракеты. Самолёт летел в сопровождении бомбардировщика Ту-22М3, который также нёс «Кинжал».

Гиперзвуковые «Кинжалы» могут преодолеть любую противоракетную оборону за считанные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищённые бетоном, так и подвижные в радиусе более 2 тысяч км.