Обзор инопрессы. Политические зигзаги Трампа

Самая маловероятная версия заключается в том, что Трамп уже давно стал агентом Москвы под угрозой шантажа. Немногим более вероятно, что предвыборный штаб американского лидера осознанно пользовался услугами российских хакеров.

Наконец, скорее всего, Трамп остается самим собой: тщеславным, лживым, эгоистом, неряшливым и абсурдно упрямым, с персонализированным пониманием союзников и противников, восхищающимся сильными личностями, установившим личный информационный фильтр пожилого человека, который предпочитает свою собственную реальность дискомфортной информации. По этой причине он предпочитает иметь дело с авторитарными лидерами, полагает обозреватель.

Дипломатические зигзаги американского президента в отношениях с Россией вызывают недоумение в Европе и США, констатирует вашингтонский корреспондент парижской Le Figaro

Покойный отец Дональда Трампа и адвокат Рой Кон воспитали будущего президента в убеждении, что извинение есть признание слабости. С тех пор он никогда не признает ошибок и не отступает.

Разразившаяся буря после пресс-конференции в Хельсинки была настолько мощной, что ему пришлось совершить тактический маневр. Причем, опровержение своих слов о доверии Владимиру Путину он сформулировал самым невероятным образом. «Я не вижу причин, почему это не может быть Россия», — сказал Трамп. Очень немногие сторонники, а тем более противники, поверили неожиданному объяснению. Сам Трамп, выполнив формальность, теперь может продолжать писать в Twitter в своем традиционном стиле, прославляя себя.

Тем временем американские законодатели грозят новыми санкциями и даже внесением России в список стран спонсоров терроризма, заключает издание.