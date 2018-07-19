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Минобороны впервые обнародовало видео запуска новейшей ракеты «Авангард»
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Минобороны впервые обнародовало видео запуска новейшей ракеты «Авангард» 

РИА Новости 37 минут назад
МИНОБОРОНЫ РФ ВПЕРВЫЕ ОБНАРОДОВАЛО «ЖИВОЕ», А НЕ АНИМИРОВАННОЕ ВИДЕО ЗАПУСКА НОВЕЙШЕЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «АВАНГАРД»
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