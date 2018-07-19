Более 27 тысяч литров донорской крови заготовили в МО с начала года

За шесть месяцев 2018 года в Подмосковье заготовили более 27 тысяч литров крови, донорами стали почти 29 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Глава ведомства Дмитрий Марков рассказал, что с начала года в Московской области произвели более 45 тысяч донаций. В материале добавляется, что почти 97% из них происходит на безвозмездной основе.

Министр отметил, что в Подмосковье ежегодно заготавливается 60 тысяч литров крови и ее компонентов. Каждый год донорами становятся более 50 тысяч человек. Мероприятия, связанные с развитием безвозмездного донорства в регионе, координирует «Московская областная станция переливания крови», заключается в сообщении.