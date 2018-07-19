«Мадьяр в плен не брать!»: почему такой негласный приказ дал генерал Ватутин

Сражению за Воронеж историки и журналисты до сих пор уделяют гораздо меньше внимания, чем Сталинградской битве. А между тем оборона Воронежа длилась на 12 дней дольше. Главным противником Красной Армии в том долгом бою были венгры, которые заняли сторону фашисткой Германии . Неписаное правило «Мадьяр в плен не брать!» являлось одним из самых главных для бойцов Воронежского фронта.

Как венгры оказались на стороне Германии

После Первой Мировой войны в 1920 году между победителями и проигравшими был подписан так называемый Трианонский мирный договор. В роли проигравших выступала Венгрия . В результате принятия этого договора Венгерское Королевство лишилось более 70% своих земель и больше половины своего населения. В то время правителем страны был Миклош Хорти , который, бесспорно, очень переживал по поводу таких потерь и мечтал вернуть хотя бы часть утраченного. И Венгрии удалось-таки возвратить в свое лоно часть румынских и чехословацких территорий. Во многом это произошло благодаря помощи, оказанной Венгрии странами Оси (Германия и Италия ).

С того момента Венгерское Королевство оказалось должником Германии, а долг, как известно, красен только платежом. Кроме того Хорти уповал на то, что будучи союзником Третьего рейха, он восстановит былые границы своего государства в полной мере. В общем так хортинские солдаты стали солдатами Гитлера.

Зверства венгров

В зверства, которые учиняли венгры над пленными советскими солдатами и даже над обычными мирными жителями, трудно поверить нормальному человеку. Венгерские военные, по свидетельствам очевидцев, порой вели себя и поступали хуже, чем немцы. Они выкалывали людям глаза, поджаривали на кострах, заживо сжигали, заперев в каком-нибудь помещении, пилили жителей пилами, вырезали звезды на руках, закапывали полуживых в землю, насиловали женщин и детей. По этическим соображениям полные тексты сообщений и документов, описывающих все эти жестокости, мы приводить не будем.

В то время у генерала Ватутина побывала делегация, члены которой являлись жителями Острогожского района. Они рассказали Ватутину обо всем, чему были свидетелями и чего натерпелись от венгров сами. Когда Ватутин услыхал о том, что творят венгерские солдаты, он прорычал: «Мадьяров в плен не брать!» Этот негласный приказ тут же разлетелся среди советских бойцов.

Победа во время войны и через 66 лет В 1942 году из Королевства выдвинулась 2-ая венгерская армия. Ее численность составляла больше 200 тысяч солдат. Наиглавнейшей их мишенью являлся Воронеж. В начале июля врагу удалось прорваться в город. Бои были страшные, жестокие, беспощадные. Однако советским бойцам удалось-таки освободить Воронеж. Больше 160 тысяч венгров навсегда остались лежать в воронежской земле. Наши солдаты выполнили приказ Ватутина в точности. Они не взяли в плен ни одного мадьяра.

Сама битва за Воронеж, которая длилась 212 дней, и ужасающие деяния венгров на этой территории (впрочем, как и на других) в СССР особенно не афишировались. В 1955 году Венгрия, наряду с Советским Союзом, стала одной из участниц Варшавского договора, который предполагал дружбу, сотрудничество и взаимопомощь между странами. Только в 2008 году президент России подписал указ, согласно которому Воронеж наконец-таки получил звание города воинской славы.