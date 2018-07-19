Приметы на 19 июля: полезной пройтись босиком по росе

Сысоев день — именно так по народному календарю называли 19 июля. На Руси существовали особые традиции и приметы, связанные с этим днем, сообщает «МИР 24».

Предки чтили память преподобного Сысоя Великого, который был монахом-отшельником. Поэтому в народе 19 июля называли Сысоевым днем.

Крестьяне обычно старались закончить все посевные или полевые работы, поскольку ждали в дальнейшем проливных дождей.

Также на Руси на Сысоев день проводили специальную традицию. Ранним утром выходили на улицу и босиком ходили по траве. Предки считали, что выпавшая роса придает человеку сил, здоровья, а также исцелит от существующих хворей. Кроме того, на Руси верили, что роса поспособствует скорому созреванию зерновых культур.

Ориентировались 19 июля и на приметы. Если месяц на небе был ярким, ждали хорошего урожая осенью. Туман вечером обещал ненастные дни впереди.

Напомним, 18 июля по народному календарю называли Афанасьев день. Предки обычно наблюдали за месяцем на небе.

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