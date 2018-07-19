Скандал с Краеведческим музеем обернулся вторым делом для известного воронежского поисковика 

Михаила Сегодина заподозрили в покушении на мошенничество. В полиции возбудили второе уголовное дело против руководителя объединения «Дон» Михаила Сегодина. По данным «Вести-Воронеж», оно стало логическим продолжением скандала с Воронежским краеведческим музеем из-за средств, выделенных на эксгумацию и захоронение жертв политических репрессии. Главу крупнейшей поисковой организации Воронежа заподозрили в покушении на хищение из бюджета 200 тыс. рублей. Кроме того, 17 июля Михаила Сегодина осудили по другому делу — за хранение боеприпасов и оружия. Поисковое объединение «Дон» провело поиски и эксгумацию жертв политических репрессий в лесу воронежского микрорайона Сомово. На это были потрачены средства организации. Позже, осенью 2016 года, появился госзаказ на проведение поисковых работ. Михаил Сегодин подал заявку и выиграл контракт с Воронежским краеведческим музеем. Договор был заключён 9 ноября 2016. Согласно документу, Михаил Сегодин от имени организации «Дон» обязался провести за 20 дней поисковые работы в лесу Сомово. Как считают силовики, на самом деле Михаил Сегодин раскопок в том ноябре проводить не собирался, а в краеведческий музей в декабре 2016 года представил ложный отчёт о выполненных работах. В нём были указаны те же участки леса Сомово, где поисковики «Дона» уже поработали, потратив свои средства. Кроме того, в отчёте указали, что останки после эксгумации уже захоронили в посёлке Дубовка. Воронежский краеведческий музей подписать бумаги, по которым Сегодин мог бы получить 200 тыс. рублей из бюджета. Эти деньги ему перечислены не были. Разразился скандал, который стал публичным. Крупнейшее и самое известное в регионе поисковое объединение ФАС включил в список недобросовестных поставщиков. Из-за этого объединение численностью 300 человек лишилось на два года права претендовать на госконтракты, стоимость которых измеряется сотнями тысяч рублей. На этом неприятности поисковой организации «Дон» тогда не закончились. При обысках весной 2017 года в музее организации «Дон» на улице Солнечной. Там обнаружили патроны, составные части пулемёта Максим и немецких пулемётов, части винтовок системы Мосина и Токарева, немецких винтовок, французский револьвер и даже авиационную пушку. Всё эти экспонаты времён Великой Отечественной войны — больше 10 единиц — появились в музее в результате раскопок поисковиков. На следствии и в суде Михаил Сегодин отрицал свою вину. Он настаивал, что оружие и боеприпасы хранил в просветительских целях, для этого в организации создали музей. При этом эксперты установили, что оружие и патроны оказались вполне боеспособны, а у музея не было даже графика работы. За хранение боеприпасов и оружия Михаилу Сегодину назначили 1 год условного срока. Однако тут же стало известно о втором уголовном деле — теперь главу поисковиков подозревают в покушении на мошенничество.