Педофил получил 25 лет тюрьмы за убийство племянника

Все произошло 19 февраля 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел 12-летнего сына своей сестры в укромное место на окраине села Новосреднее Кировского района, где изнасиловал его. После этого он задушил ребенка и отнес труп в камыши.

Тревогу забил отец несчастного, который обратился в полицию после того, как мальчик, ушедший из дома днем, не вернулся обратно. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что перед исчезновением он общался со своим дядей.

Суд признал доказательства его вины, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора.