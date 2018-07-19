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Педофил получил 25 лет тюрьмы за убийство племянника
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Педофил получил 25 лет тюрьмы за убийство племянника 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: Вечерний Ставрополь
Житель Кировского района Ставропольского края признан виновным в изнасиловании и последующем убийстве собственного племянника. Мужчина получил 25 лет колонии строгого режима, сообщил региональный Следственный Комитет.
Все произошло 19 февраля 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел 12-летнего сына своей сестры в укромное место на окраине села Новосреднее Кировского района, где изнасиловал его. После этого он задушил ребенка и отнес труп в камыши.
Тревогу забил отец несчастного, который обратился в полицию после того, как мальчик, ушедший из дома днем, не вернулся обратно. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что перед исчезновением он общался со своим дядей.
Суд признал доказательства его вины, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Похожий случай произошел в Хабаровске. Там 11-летняя школьница стала жертвой пьяного педофила, когда гуляла с младшим братом. Мужчина ударил свою жертву в лицо, а после потащил в кусты, где продолжил избиение. Спугнули насильника прохожие.
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