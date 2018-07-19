Ещё
Заведующая д/у в Лабинском районе присвоила себе более 380 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заведующая д/у в Лабинском районе присвоила себе более 380 тысяч рублей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Лабинская межрайонная прокуратура установила факт мошенничества со стороны заведующей дошкольным учреждением Лабинского района.
В период с января 2016 по июль 2017 года руководитель детского сада приняла на работу пять человек: воспитателей, повара и рабочего по обслуживанию здания. На самом деле люди в указанных должностях не работали.
«Сумму свыше 380 тысяч рублей, начисляемую данным сотрудникам в качестве заработной платы, заведующая получала сама и расходовала по своему желанию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении руководителя детским садом возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.
АиФ — Юг: последние новости
Чем опасно донное течение, из-за которого запрещают купаться в море? «Кубаньэнерго» оперативно вернула свет в п. Гидростроителей в Краснодаре ИИ и цифровая тюрьма. Учёный о том, можно ли научить робота чувству юмора
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей216
Убийцу подлодок впервые показали на видео66
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы32
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение