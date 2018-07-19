Заведующая д/у в Лабинском районе присвоила себе более 380 тысяч рублей

Лабинская межрайонная прокуратура установила факт мошенничества со стороны заведующей дошкольным учреждением Лабинского района.

В период с января 2016 по июль 2017 года руководитель детского сада приняла на работу пять человек: воспитателей, повара и рабочего по обслуживанию здания. На самом деле люди в указанных должностях не работали.

«Сумму свыше 380 тысяч рублей, начисляемую данным сотрудникам в качестве заработной платы, заведующая получала сама и расходовала по своему желанию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении руководителя детским садом возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.