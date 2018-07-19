В детском саду Лабинского района больше года работали «мертвые души»

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. В Лабинском районе с января 2016 года по июль 2017 года начислялась заработная плата пятерым сотрудникам детского садика — воспитателям, повару и рабочему по обслуживанию здания. Однако в ходе проверки прокуратура выявила, что вышеназванные сотрудники по факту не выполняли трудовою деятельность и не появлялись на рабочем месте.

По данному факту в отношении заведующей дошкольным учреждением было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Ущерб государству составил более 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.