Ещё
В детском саду Лабинского района больше года работали «мертвые души»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В детском саду Лабинского района больше года работали «мертвые души» 

Новая Кубань 40 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. В Лабинском районе с января 2016 года по июль 2017 года начислялась заработная плата пятерым сотрудникам детского садика — воспитателям, повару и рабочему по обслуживанию здания. Однако в ходе проверки прокуратура выявила, что вышеназванные сотрудники по факту не выполняли трудовою деятельность и не появлялись на рабочем месте.
По данному факту в отношении заведующей дошкольным учреждением было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Ущерб государству составил более 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Новая Кубань: последние новости
В Краснодаре активисты собираются провести заплыв в «море» по улице Московской В Краснодаре перекресток улиц им. Тургенева и Северной закрывают на 10 дней Назначен новый руководитель краевого управления Росреестра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления44
Россия готовит ответный удар по Украине280
Установлены отравители Скрипалей120
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17284
Российский певец покончил с собой202
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение