Мособлизбирком утвердил объем биографических данных для информплаката кандидатов на пост губернатора 

Мособлизбирком утвердил объем биографических данных зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской области, которые будут использованы для подготовки информационного плаката. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
Согласно пояснительному материалу информационный плакат должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, годе рождения, наименовании субъекта РФ, где расположено место жительства кандидата; основном месте работы; сведения о том, что кандидат является депутатом; информацию о том, что кандидат выдвинут избирательным объединением, сведения о принадлежности к политической партии.
Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.