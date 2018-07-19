Си Цзиньпин и король Камбоджи обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипотношений между двумя странами

Си Цзиньпин отметил в телеграмме, что на протяжении 60 лет народы двух стран всегда оказывают поддержку друг другу в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран, помогают друг другу и установили глубокую дружбу. Китайско-камбоджийские дружественные отношения, основывающиеся на пяти принципах мирного сосуществования, выдержали испытание изменениями в международной обстановке, становятся все более крепкими. В обстановке новой эпохи двусторонние связи получили большое развитие. Си Цзиньпин и Нородом Сиамони обменялись визитами, двустороннее политическое взаимодоверие непрерывно укрепляется, в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути» были достигнуты значительные результаты, содержание китайско-камбоджийских всесторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства поступательно обогащается, что принесло народам двух стран реальную пользу, а также внесло активный вклад в поддержание мира и развития в регионе и на всей планете. Си Цзиньпин сообщил, что уделяет серьезное внимание развитию китайско-камбоджийских отношений. Он выразил надежду, что обе стороны продолжат совместно прилагать усилия для развития традиционной дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества, совместного создания китайско-камбоджийского сообщества с единой судьбой, имеющего стратегическое значение в целях осуществления общего развития и процветания.

Нородом Сиамони заявил в телеграмме, что камбоджийско-китайская дружба выдержала испытание временем, Китай оказывает Камбодже всемерную поддержку в выборе пути развития, соответствующего реальным условиям страны. Стороны сотрудничают рука об руку, защищают общие интересы, а также внесли должный вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире. Китай в качестве второго крупного экономического субъекта в мире играет все более важную роль на всей планете, что принесло реальную пользу всем странам мира, включая Камбоджу. —0—