Лил сильный дождь… И зарядил он как раз в тот момент, когда французы готовились принимать Кубок Чемпионата мира по футболу-2018. Путин, Макрон и Китарович стояли рядом друг с другом, но… Еще был раскрыт большой зонтик, однако держали его исключительно над головой президента России, чтобы господин Путин не промок. Президент Франции Макрон остался стоять под дождем, а президент Хорватии мадам Китарович под струями проливного дождя поздравляла игроков-победителей, пожимая руку и обнимая каждого из них. Русские не соблюдали норм гостеприимства? Не только. Они оберегали от московского ливня только своего президента. В этот момент им было важно только одно — лишь бы не намок Путин, а до остальных, кто стоял рядом с ним, им словно не было дела. А рядом были не кто-нибудь, а еще два президента — и только когда они уже совершенно вымокли, принесли зонтики и для них. Не правда ли, весьма странное поведение? Но вместе с тем поучительное.
Россия все это время играла весьма большую роль в международных делах и проблемах, особенно в урегулировании ситуации вокруг ядерной сделки. И в то же время Москва стала словно полем битвы дипломатов всего мира. Все пытаются перетянуть Россию на свою сторону и использовать в своих целях скрытые силы и резервы этой страны. Москва же тоже старается найти наилучшие, наиболее выгодные и наименее затратные пути для реализации своих интересов. Они принимали Чемпионат мира по футболу, но мокнуть под дождем при этом они не готовы — таковы же основные принципы их поведения и во внешней политике. Поэтому и ответственным за дипломатию нашей страны (Ирана — прим. пер.), которые стараются использовать силы и ресурсы этой великой державы в наших интересах, надо быть осторожными. Если вдруг разразится сильный ливень, русские раскроют зонт только над собой и вряд ли пустят туда кого-то еще. Мокнущие под дождем Макрон и Китарович и стоящий под зонтиком Путин — это словно снимок, который иллюстрирует самую суть российской внешней политики и тех решений, которые она принимает в международных делах. Но критиковать их за это вряд ли стоит. Русские преследуют свои национальные интересы — и им нет дела ни до кого.
Между тем поведение Исламской Республики Иран, направленное на поиск союзников, безусловно, стратегически оправданно, особенно в «эпоху Трампов». Но эта политика не должна ограничиваться только лишь Россией или Китаем. Ирану следует протягивать руку дружбы и другим странам и искать союзников также и по другим направлениям. Искать союзников и друзей и среди великих, и среди не столь великих мира сего. Нам не следует думать, что, когда вдруг зарядит ливень, и все вокруг мокнут, русские раскроют свой гигантский зонтик и пустят туда и нас. Нет, они сначала подумают о том, чтобы не вымокнуть самим, а уже потом подумают, кому бы еще предложить свои зонтики. И в международных делах тоже не следует слишком радоваться тому, что вдруг находятся друзья, как и не следует огорчаться, если кто-то ведет себя враждебно или вероломно. Во внешней политике не следует ждать многого ни от какой страны. В этом мире все думают только о своих интересах и никто не готов жертвовать собой ради других.