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Мособлизбирком утвердил порядок жеребьевки по предоставлению печатной площади кандидатам в губернаторы
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Мособлизбирком утвердил порядок жеребьевки по предоставлению печатной площади кандидатам в губернаторы 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: MosDay.ru
Московская областная избирательная комиссия утвердила порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Подмосковья печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях для публикации предвыборных агитационных материалов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Комиссия решила утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов в губернаторы», — заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Согласно решению, общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций региональных государственных периодических печатных изданий представляет кандидатам, должен составлять не менее 10% от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания в период, который начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 11 августа 2018 г., и заканчивается в 00:00 8 сентября 2018 г.
Кроме этого, комиссия утвердила порядок жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени на канал региональных государственных организаций, осуществляющих теле— и радиовещание, при проведении выборов губернатора Московской области.
«Общий объем эфирного времени, которое каждая организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет на каждом из своих каналов для проведения предвыборной агитации, составляет не менее 30 минут по рабочим дням в пределах периода, который начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 11 августа 2018 г., и прекращается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00:00 8 сентября 2018 г.», — говорится в документе.
Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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