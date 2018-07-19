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В Орле в 80 квартирах заблокировали за долги канализацию
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В Орле в 80 квартирах заблокировали за долги канализацию 

РИА 57 41 минуту назад
Фото: РИА 57
Долги потребителей областной столицы за водоотведение перевалили за 100 млн рублей, сообщает «Орелводоканал».
Иногда коммунальщики применяют крайние меры борьбы с неплательщиками. Если холодная вода — неприкосновенная услуга, то канализацию заблокировать можно. В Орле уже 80 квартир отсечены от благ цивилизации. Как это происходит, рассказало «Орловское информбюро».
Потребитель игнорирует квитанции за три месяца и больше. За 30 дней его предупреждают о неприятных последствиях по почте, за три дня до блокировки беседуют с должником лично. Если не подействовало, команда отправляется на крышу. Все манипуляции производятся через общую сливную трубу — в квартиру заходить не придется. Нужное ответвление определяют с помощью зонда и видеокамеры. Устанавливается заглушка на конкретную квартиру, остальные абоненты пользуются услугой водоотведения беспрепятственно.
Начальник управления по сбыту МПП ВКХ «Орёлводоканал» Ирина Сиротина рассказала журналистам, что после уведомления о блокировке канализации многие должники договариваются о рассрочке платежей, чтобы не доводить до крайних мер.
Сообщение В Орле в 80 квартирах заблокировали за долги канализацию появились сначала на РИА 57.
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