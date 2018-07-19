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Розенбаум отреагировал на сообщения о своем онкологическом заболевании
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Розенбаум отреагировал на сообщения о своем онкологическом заболевании 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Певец и предприниматель Александр Розенбаум в своем инстаграме отреагировал на сообщения прессы о том, что он якобы болен раком.
Розенбаум опубликовал скриншот с одного из популярных сайтов и рассказал, что прекрасно себя чувствует. «Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он.
О болезни Александра Розенбаума заговорили после признания певца и депутата Иосифа Кобзона в эфире передачи «Пусть говорят».
Кобзон, много лет борющийся с онкологическим заболеванием, призывал всех регулярно обследовался и упомянул, что в клинику, где он проходил лечение, обращался за помощью и Александр Розенбаум.
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