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Александр Розенбаум опроверг сообщения об онкологическом заболевании
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Александр Розенбаум опроверг сообщения об онкологическом заболевании 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Пятый канал
Певец и предприниматель Александр Розенбаум в своем инстаграме отреагировал на сообщения прессы о том, что он якобы болен раком.
Розенбаум опубликовал скриншот с одного из популярных сайтов и рассказал, что прекрасно себя чувствует, сообщает Gazeta.ru.
«Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он.
О болезни Александра Розенбаума заговорили после признания певца и депутата Иосифа Кобзона в эфире передачи «Пусть говорят».
Кобзон, много лет борющийся с онкологическим заболеванием, призывал всех регулярно обследоваться и упомянул, что в клинику на Каширке, где он проходил лечение, обращался за помощью и Александр Розенбаум.
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