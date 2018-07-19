Аналитики назвали самые востребованные профессии у воронежских соискателей в возрасте

Большая часть из них рассчитывает на зарплату в 20-35 тыс. рублей. Аналитики компании HeadHunter назвали топ-10 профобластей, востребованных воронежскими соискателями в возрасте от 50 до 60 лет. Возрастных кандидатов больше всего интересует работа в производственной сфере (16%), области бухгалтерского учёта (11%) и сфере продаж (10%). Кроме того, пожилые люди претендуют на должности в транспортной и строительной сферах, в области административного персонала, высшего менеджмента и безопасности. Чуть меньше соискателей интересует работа в сфере IT/Интернет/Телеком и сфере «Рабочий персонал».