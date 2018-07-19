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Аналитики назвали самые востребованные профессии у воронежских соискателей в возрасте
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Аналитики назвали самые востребованные профессии у воронежских соискателей в возрасте 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Большая часть из них рассчитывает на зарплату в 20-35 тыс. рублей. Аналитики компании HeadHunter назвали топ-10 профобластей, востребованных воронежскими соискателями в возрасте от 50 до 60 лет. Возрастных кандидатов больше всего интересует работа в производственной сфере (16%), области бухгалтерского учёта (11%) и сфере продаж (10%). Кроме того, пожилые люди претендуют на должности в транспортной и строительной сферах, в области административного персонала, высшего менеджмента и безопасности. Чуть меньше соискателей интересует работа в сфере IT/Интернет/Телеком и сфере «Рабочий персонал».
Большая часть возрастных соискателей в Воронежской области рассчитывает на доход от 20 до 35 тыс. рублей (41%). Ещё 22% хотят получать от 35 до 55 тыс. рублей, 7% — от 55 до 75 тыс. рублей, а ещё 9% рассчитывают ежемесячно иметь доход от 75 тыс. рублей и выше. И только 21% кандидатов в возрасте готовы работать за зарплату до 20 тыс. рублей в месяц. — Количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет составляет 6% от общего числа резюме, размещенных на портале hh.ru в Воронежской области. Как правило, они претендуют на руководящие позиции, делая акцент на своем опыте управления коллективом, а также навыках организации рабочего процесса и ведения деловых переговоров, — отметили аналитики. По словам экспертов в области подбора персонала, в последнее время доля приглашений на собеседования возрастных соискателей начала медленно, но расти. Работодатели отмечают у представителей старшего поколения опыт, которым они могут делиться с молодыми специалистами, а также стремление держатся за работу, не стремясь менять работодателя. Дарья Крымова
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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