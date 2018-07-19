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Более 8,5 тысяч кв. м. пешеходных дорожек и проездов заасфальтируют на дворовых территориях Сормовского района
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Более 8,5 тысяч кв. м. пешеходных дорожек и проездов заасфальтируют на дворовых территориях Сормовского района 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
В Сормовском районе Нижнего Новгорода проинспектировали дворовые территории, включенные в проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает 19 июля Управление по работе со СМИ администрации города.
Как отмечается в сообщении, накануне проверку выполнения работ по благоустройству дворовых территорий провел глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин совместно с представителями домоуправляющей компании. В частности, были проинспектированы территории домов №№24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28, 30, 32 по проспекту Кораблестроителей.
Как сообщили специалисты ДУКа и подрядной организации, в рамках реализации проекта на дворовых территориях в границах проспекта будет заасфальтировано 8 546 кв. м. пешеходных дорожек и внутридворовых проездов.
По итогам проверки было отмечено, что при повторных объездах комиссия будет уделять пристальное внимание не только асфальтовому покрытию, но и качеству ремонта входных групп, цоколей и ограждений.
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