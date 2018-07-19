Импорт нефти в США на максимуме с февраля 2017 года, рост идет из Колумбии, Эквадора, Мексики

Данные EIA разошлись с ожиданиями. По данным Минэнерго США (EIA) за 7–13 июля, коммерческие запасы нефти выросли на 5,8 млн барр. до 411,1 млн барр. Медианный прогноз по опросу Bloomberg — минус 4,1 млн барр., максимальный — плюс 3 млн барр. Оценка API — рост на 0,6 млн барр. Рост запасов был сюрпризом для рынка, расхождение с медианой Bloomberg составило почти 10 млн барр. Запасы бензина неожиданно упали на 3,2 млн барр., или 1,3%, до 235,8 млн барр. Оценка API — рост на 0,4 млн барр., медиана опроса Bloomberg — снижение на 0,7 млн барр. Неожиданно снизились также запасы дистиллятов — на 0,4 млн барр. до 121,3 млн барр. И API, и Bloomberg ждали роста — на 1,7 и 1,2 млн барр. соответственно.

Эквадора, Мексики, Импорт нефти на максимуме за 75 недель. Добыча нефти в США , округленная до 0,1 млн барр. /сутки, выросла на 0,1 млн барр. /сутки к предыдущей неделе до 11 млн барр. /сутки. Это примерно равно добыче РФ в мае 2018 г. В середине июля РФ добывала уже более 11,2 млн барр. /сутки, в рамках последних договоренностей с ОПЕК . Импорт нефти в США вырос на 1,6 млн барр. /сутки неделя к неделе и составил 9,07 млн барр. /сутки — максимальное значение за 75 недель, с февраля 2017 г. В основным вырос импорт из Колумбии Ирака . Экспорт нефти упал на 0,6 млн барр. /сутки до 1,5 млн барр. /сутки. В результате чистый импорт вырос на 2,2 млн барр. /сутки, достигнув 7,6 млн барр. /сутки, выше среднего с начала года (6,2 млн барр. /сутки).

Выросли поставки бензина и нефтепродуктов в целом. Переработка снизилась к предыдущей неделе на 2,3%, но увеличилась год к году на 0,7% до 17,2 млн барр. /сутки. Загрузка НПЗ снизилась на 2,4 п.п. неделя к неделе, но выросла на 0,3 п.п. год к году до 94,3%. Вероятно, снижение запасов бензина в США связано с ростом поставок бензина на рынок: на 4,7% неделя к неделе и на 1,2% год к году до 9,7 млн барр. /сутки. Это хорошая новость после того, как на прошлой неделе поставки бензина упали на 5,2% год к году. Поставки дистиллятов на рынок США выросли на 8,8% неделя к неделе до 4,1 млн барр. /сутки, но по-прежнему ниже прошлогодних объемов (на 4,5%). Поставки всех нефтепродуктов увеличились на 0,6% год к году до 21,3 млн барр. /сутки благодаря росту поставок пропана и пропилена, мазута и бензина.