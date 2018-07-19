Исаев: изменения в законодательстве помогут сохранить пенсионную систему

В четверг Госдума рассматривает в первом чтении предлагаемые правительством законопроекты об изменениях в пенсионном законодательстве. Пока лишь уточняются базисные нормы, затем в течение двух месяцев, а не одного, как это предусматривает стандартная практика, в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом.

"Мы считаем, что правительство начало как раз с правильных вопросов. Прежде чем решать, как усовершенствовать и развить пенсионную систему, нужно принять решение, а сохранится ли в России пенсионная система вообще. Сегодня мы будем ратифицировать концепцию МОТ №102. В ней даётся четкое определение пенсии. Это выплата, которая осуществляется человеку взамен утраченного заработка, а заработок он утратил в связи с тем, что потерял трудоспособность, наступила старость", — сказал Исаев.

Он отметил, что с тех пор, как в России были установлены параметры ныне действующей пенсионной системы, прошло много времени, изменилась жизнь и ее продолжительность. В случае отказа от каких-либо изменений пенсия как таковая превратится в пособие по возрасту, которое будут получать лица, достигшие 55 и 60 лет, то есть половина взрослого населения страны. Вторая половина будет это пособие платить в виде взносов или налогов, пояснил депутат. «В этом случае мы должны честно сказать молодому поколению работников о том, что они получат это пособие по возрасту, но на дальнейшую свою жизнь, когда они достигнут реальной старости, они должны рассчитывать сами — рассчитывать на работу до гробовой доски, на помощь детей, на какие-либо накопления. Это будет означать ликвидацию пенсионной системы в России», — подчеркнул Исаев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ также обсуждают проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Минфин , по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ вырабатывается комплекс мер, направленный на то, чтобы уволенные люди предпенсионного возраста «не оказались брошенными». Кроме того, будет развернут институт активных программ занятости, под которыми подразумеваются переобучение и переподготовка, а также увеличено их финансирование. Голикова также сообщила, что Минфин и ЦБ РФ дорабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала, который призван модернизировать систему формирования накопительной части пенсии, этот процесс планируется завершить к осени.

Параллельно с правительственным законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве, Госдума также рассматривает проект ратификации конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время Конвенцию №102 ратифицировали 55 государств.

В соответствии с требованиями конвенции в отношении национальных систем обязательного пенсионного страхования наемных работников Минтрудом РФ разработана методика расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве. Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о ратификации конвенции.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.