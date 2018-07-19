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Ракета «Авангард» способна достигнуть цели с гиперзвуковой скоростью
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Ракета «Авангард» способна достигнуть цели с гиперзвуковой скоростью 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Ранее Пятый канал публиковал уникальное видео — первый пуск новейшей российской ракеты «Авангард» с территории Домбаровского соединения РВСН — места эксплуатации комплекса.
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