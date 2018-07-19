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В Новосибирске не знают, что делать со зданием автовокзала
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В Новосибирске не знают, что делать со зданием автовокзала 

АиФ-Новосибирск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Стройка нового здания одного из филиалов Новосибирского автовокзала ударными темпами сейчас идёт рядом с Гусинобродском шоссе. И в 2019 году его планируют сдать в эксплуатацию.
«С его помощью мы закроем выезд из города на северо-восток региона, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Автовокзал не должен быть в центре мегаполиса, поэтому его мы здесь точно вскоре закроем. В центре мегаполиса автовокзал — это не эффективно, потому что добираться до него по пробкам сложно. Что будет располагаться в этом здании пока не ясно. Ещё нужно решить вопрос с его собственниками. Как оказалось, собственников здания автовокзала в центре города огромное число — порядка семидесяти! Со всеми необходимо договориться, юридически правильно оформить документы».
Кстати, по словам мэра, на юго-западном выезде из мегаполиса планируют возвести ещё один филиал автовокзала, что окончательно должно решить проблему иногороднего пассажирского автотранспорта.
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