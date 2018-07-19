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Закрытое бета-тестирование MapleStory 2 началось
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Закрытое бета-тестирование MapleStory 2 началось 

MMO13 52 минуты назад
Фото: MMO13
Стартовал второй этап закрытого бета-тестирования западной версии милой MMORPG MapleStory 2. Принять участие могут пользователи, получившие приглашения, участники предыдущего этапа, а также владельцы одного из наборов основателя. Тестирование продлится вплоть до 1 августа 20:00 по московскому времени.
Во время ЗБТ-2 максимальный уровень персонажа ограничится 50-м, а уровень зачарования — 15-м. Появился внутриигровой магазин, но потратить в нем реальные деньги вы не сможете. Вместо этого всем игрокам отправили по 1000 премиум-валюты, чтобы вы смогли себе что-нибудь прикупить. А все материалы для строительства сейчас бесплатные. Учтите, что после окончания ЗБТ-2 произойдет обнуление аккаунтов и весь накопленный прогресс будет сброшен.
На данный момент заявки на участие в бета-тесте больше не принимаются, так что единственным способом получить приглашение остается покупка набора основателя на официальном сайте.
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