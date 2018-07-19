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Ирина Соколова: Наша главная задача — прозрачность и легитимность избирательной кампании
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Ирина Соколова: Наша главная задача — прозрачность и легитимность избирательной кампании 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На сегодня, 19 июля, по всем уровням выборов, которые пройдут в автономном округе 9 сентября, представили документы о выдвижении более 50 кандидатов, а значит, предстоит интересная конкурентная борьба. Выдвижение кандидатов завершилось на региональном и муниципальном уровнях, до 5 августа должна закончиться регистрация, тем не менее, уже с июня Ямал находится в активной избирательной кампании.
Об этом вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова сообщила на совместном совещании с территориальными избирательными комиссиями, членами рабочей группы по оказанию содействия комиссиям в ЯНАО и представителями правоохранительных органов в ходе подготовки к выборам. Ирина Соколова остановилась на некоторых традиционных моментах подготовки к выборам. Первой задачей вице-губернатор назвала актуализацию списков избирателей.
«Эту работу выполнили качественно в рамках президентской кампании, но, тем не менее, данные по избирателям к любой кампании нужно пересматривать и обновлять, — отметила она. — До 15 августа необходимо завершить эту работу».
Вторым направлением работы станет готовность участков и инженерной инфраструктуры к единому дню голосования.
«Мы всегда обращаем на это самое серьёзное внимание, важно обеспечить беспрепятственный доступ на участки избирателей с ограниченными возможностями. Также необходимо провести контрольную ревизию инженерных сетей. Они должны функционировать без сбоев, особое внимание прошу обратить на обеспечение связи в труднодоступных населённых пунктах», — сказала Ирина Соколова.
Третье направление — это организация досрочного голосования. С 19 августа стартует досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях. Вице-губернатор попросила глав районов и их заместителей по внутренней политике оказать максимальное содействие по организации выездов и полётов членов комиссий на досрочное голосование. С 29 августа начнётся досрочное голосование в участковых избиркомах. В нём смогут принять участие избиратели, которые 9 сентября не смогут по уважительным причинам прийти на участки по месту своего жительства.
«Необходимо провести разъяснительную работу, чтобы люди проголосовали досрочно и спокойно уехали в отпуск», — подчеркнула она.
Вице-губернатор обратила внимание на необходимость усиления контроля за распространяемыми агитационными материалами. Они должны быть согласованы в соответствующей избирательной комиссии, оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь все необходимые выходные данные.
«Наша главная задача — это прозрачность и легитимность избирательной кампании. Незаконная агитация, несанкционированные митинги, провокации на избирательных участках, нарушение общественного порядка в период проведения голосования недопустимы, — сказала в завершении выступления вице-губернатор. — По этому направлению работы должно быть конструктивное сотрудничество с правоохранительными органами. Ямал традиционно проводит избирательные кампании на высоком уровне. Выборы губернатора Тюменской области — это подтверждение добрососедских отношений, а также демонстрация устойчивости экономических и социальных связей между нашими регионами. Выборы в Законодательное Собрание Ямала — это естественное обновление депутатского корпуса, а муниципальные выборы — показатель демократических основ местного самоуправления. Уверена, что мы качественно проведём все избирательные кампании. Главное объединить наши усилия».
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