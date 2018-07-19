Не в этом году: создание метрополитена в Ростове снова отложили

Построить метро в Ростове планировали еще 40 лет назад В ближайшие полгода строительство метров в донской столице не предвидится. Об этом 161.ru сообщила администрация города. В мэрии отметили, что подобный инфраструктурный проект требует участия бюджетов разного уровня. — Вместе с тем, расходы областного и муниципального бюджета на данное мероприятие в 2018 году не запланированы, — уточнили в пресс-службе ведомства. Там же в мэрии добавили, что создание сети метро в Ростове все-таки планировалось. — Разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена включена в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области, — рассказали 161.ru в горадминистрации. При этом конкурс по проекту закрыли в октябре 2015 года. В мае этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что в ближайшие месяцы после ЧМ власти вернутся к вопросу о строительстве метрополитена в Ростове. — Мы входим в активную динамику реализации этого вопроса на территории Ростова. После чемпионата в течение двух-трех месяцев нужно начать работать над этой темой. От этой идеи я точно не отступлюсь. Если мы этого не сделаем, то никакие новые маршруты не улучшат ситуацию с транспортным обслуживанием, — сказал губернатор. Примечательно, что ранее решение вопроса о создание метро постоянно откладывалось. Изначально его строительство планировалось еще во времена СССР — заговорили об этом в 70-х годах прошлого века. Однако с развалом Советского союза проект заморозили. Вспомнили о нем только в 2009 году. Тогда в городе заработало даже Управление метро Ростова. По информации руководителя управления Мурата Тлепцеришева, на создание первой очереди метрополитена планировали потратить 76 миллиардов рублей. Ростовский метрополитен собирались строить в два этапа. Предполагалось, что на первом этапе создадут ветку, которая пройдет через центр города и соединит район Левенцовский с Нахичеванью. Правда, планы так и остались планами — через шесть лет после создания Управление метро Ростова расформировали. В декабре прошлого года Василий Голубев вернулся к этому вопросу. Он заявил, что тема метро «не забыта и не закрыта» и пообещал вплотную заняться проектом в январе 2018 года. — В Ростове должно быть и подземное, и наземное метро, — заявил губернатор. Однако серьезной проблемой оказалась нехватка средств на строительство. В областном Министерстве транспорта заявили, что региональный бюджет не потянет таких расходов.