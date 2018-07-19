Розенбаум опроверг слухи о своей смертельной болезни

Сразу после этого в СМИ начался ажиотаж на тему того, что 66-летний исполнитель хита «Вальс-бостон» болен раком. Однако несколько часов назад артист опроверг эту информацию в своем микроблоге. «Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — заявил он.