Ещё
Розенбаум опроверг слухи о своей смертельной болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Розенбаум опроверг слухи о своей смертельной болезни 

WomanHit.ru 51 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем эфире ток-шоу «Пусть говорят» было показано видеоинтервью Иосифа Кобзона, в котором он похвалил специалистов одной из столичных клиник, отметив, что именно там восстанавливали свое здоровье Игорь Крутой, Александр Буйнов и Александр Розенбаум.
Сразу после этого в СМИ начался ажиотаж на тему того, что 66-летний исполнитель хита «Вальс-бостон» болен раком. Однако несколько часов назад артист опроверг эту информацию в своем микроблоге. «Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — заявил он.
WomanHit.ru: последние новости
Шортам Артема Ткаченко пора в дачную ссылку Беременная Хилькевич жалуется на проблемы со здоровьем Сергей Горобченко: «Мне 45 — сейчас очень непростой период»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления43
Россия готовит ответный удар по Украине276
Установлены отравители Скрипалей117
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17268
Российский певец покончил с собой201
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение