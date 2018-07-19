Анна Седокова дала полезные советы о том, как путешествовать с ребенком в поезде

Звезда составила целый список вещей, которые нужно взять с собой.

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, что ее сын Гектор недавно совершил свою первую поездку в поезде вместе с мамой. Путешествие прошло удачно. И в честь этого события звезда решила поделиться с подписчиками полезными советами, чтобы и другие мамы знали, как провести время в поезде с максимальным комфортом для себя, ребенка и других пассажиров.

Гектор впервые путешествовал поездом🚂. И это заслуживает отдельного поста! Хоть в пути трудностей не было, но многие, кто ездил так с детьми👶🏼, или кому попадались в попутчики родители, — понимают, как это бывает сложно. Хочу поделиться с вами своим опытом и рассказать шесть лайфхаков, для приятной и легкой поездки,

— начала Анна.

Во-первых, звезда посоветовала обязательно брать с собой дезинфицирующие средства и влажные салфетки. Ими лучше пользоваться время от времени, поскольку в вагоне часто бывает достаточно много пыли и грязи для ребенка. Также этими средствами стоит сразу обработать стол, ручки и другие предметы в вагоне, которых чаще всего будет касаться малыш во время поездки.

Во-вторых, для самых маленьких, нужно не забыть запас подгузников. Ребенку же постарше стоит взять с собой горшок. Он может пригодиться во время длинных остановок. К сожалению, еще не во всех поездах установлены биотуалеты, которыми разрешено пользоваться всегда.

Публикация от @wwsedokova

18 Июл 2018 в 6:26 PDT В-третьих, певица вспомнила о малышах, которые питаются молоком мамы. По ее словам, для таких детей нужно брать кипяченную или очищенную воду из дома и не пользоваться той, что предлагает поезд: «Несмотря на то, что вагоны оснащены бойлерами, вода в них не кипятится, а нагревается».

В-четвертых, Анна посоветовала покормить малыша не позже, чем за 2-3 часа до поездки. Иначе ребенка может укачать.

В-пятых, звезда предложила брать с собой яркую книжку, набор для рисования, небольшие пазлы или планшет. Тогда мама будет всегда знать, чем занять заскучавшего ребенка.

Ну и в-шестых, Анна напомнила родителям про детскую аптечку. Звезда считает ее обязательным элементом дорожного багажа. В нее Анна посоветовала положить жаропонижающие и обезболивающие средства, препараты от кишечных расстройств, средства от простуды и насморка, антисептические средства, бинт, ватные диски и пластыри.

Хорошей всем дороги🚉🌅

— заключила певица.

Напомним, всего у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России . Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским . Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию. Поэтому девочка сейчас живет и учится в США , а Анна, согласно недавно принятому соглашению, сможет забирать дочь на каникулы.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

2 Май 2018 в 1:02 PDT Фото: Instagram @annasedokova

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