В Краснокамске пожарные спасли запертую в квартире бабушку

18 июля в Краснокамске проходила спасательная операция по вызволенною запертой в квартире на пятом этаже бабушки. Они живёт рядом с Гознаком. У пенсионерки что-то случилось с ключом от входной двери, и она не смогла выйти на улицу. Женщина позвонила пожарным.

Кадры спасательной операции попали на камеру сотового телефона одного из очевидцев. Житель Краснокамска сфотографировал, как к пятиэтажке подъехала пожарная машина. До окна пенсионерки протянулась пожарная лестница и два отважных спасателя начали подниматься по ней.

«А пока выяснялись обстоятельства происшествия в квартире бабушки, на земле один из спасателей успокоил плачущего малыша, — рассказывает очевидец. — Он взял на руки мальчика и провёл ему мини-экскурсию по пожарной машине. Ребёнок был счастлив».

Кадров спускающейся по пожарной лестнице пенсионерки снять не удалось. Женщина вышла на улицу по лестничному маршу. Пожарные помогли ей решить проблемы с дверьми.