Ещё
В Краснокамске пожарные спасли запертую в квартире бабушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснокамске пожарные спасли запертую в квартире бабушку 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
18 июля в Краснокамске проходила спасательная операция по вызволенною запертой в квартире на пятом этаже бабушки. Они живёт рядом с Гознаком. У пенсионерки что-то случилось с ключом от входной двери, и она не смогла выйти на улицу. Женщина позвонила пожарным.
Кадры спасательной операции попали на камеру сотового телефона одного из очевидцев. Житель Краснокамска сфотографировал, как к пятиэтажке подъехала пожарная машина. До окна пенсионерки протянулась пожарная лестница и два отважных спасателя начали подниматься по ней.
«А пока выяснялись обстоятельства происшествия в квартире бабушки, на земле один из спасателей успокоил плачущего малыша, — рассказывает очевидец. — Он взял на руки мальчика и провёл ему мини-экскурсию по пожарной машине. Ребёнок был счастлив».
Кадров спускающейся по пожарной лестнице пенсионерки снять не удалось. Женщина вышла на улицу по лестничному маршу. Пожарные помогли ей решить проблемы с дверьми.
АиФ Пермь: последние новости
Что изменилось в работе Фонда капремонта с подрядчиками? Когда жители Кизела и Губахи получат деньги на новое жильё? В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления47
Россия готовит ответный удар по Украине284
Установлены отравители Скрипалей124
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17291
Российский певец покончил с собой202
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение