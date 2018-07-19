Персональные данные избирателей США оказались доступны любому желающему

Избиратели США стали жертвами очередной утечки данных, допущенной компанией Robocent, которая, по ее заявлениям, способна «охватить тысячи избирателей». В итоге данные американцев хранились в ведре Amazon S3, которое было доступно без пароля любому желающему.

В ведре хранилось около 2 600 файлов, среди которых можно было найти электронные таблицы и аудиозаписи, использовавшиеся для нескольких политических кампаний в США.

Утечку обнаружил Боб Дьяченко из Kromtech Security, эксперт поделился скриншотами, доказывающими факт безалаберного обращения с данными. На скриншотах можно разглядеть полные имена избирателей, домашние адреса и политические предпочтения.

Более того, среди данных также были пол, номера телефонов, возраст и год рождения, а также различные демографические данные: почтовый индекс, этническая принадлежность, язык и образование.

Некоторые столбцы содержали информацию о политических настроениях отдельных избирателей, как они теоретически могли бы проголосовать.

Дьяченко связался с представителями организации, чтобы сообщить о плохо защищенных личных данных. В ответ соучредитель Robocent Трэвис Траувик сказал, что эти данные получены из «старого ведра 2013-2016 годов», которое не использовалось в течение последних двух лет.

Траувик также заявил, что компания обязательно исследует этот вопрос, проверив наличие незащищенных данных.

Вчера мы писали, что популярнейший производитель машин для голосования признался в письме федеральному законодателю, что установил на устройства программное обеспечение для удаленного доступа. Эти машины компания продавала в течение шести лет, стало быть, все выборы, которые проводились с их использованием, находятся под вопросом своей легитимности.