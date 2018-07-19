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Жизнь Chevrolet City Express подходит к концу
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Жизнь Chevrolet City Express подходит к концу 

Auto.Today 58 минут назад
Фото: Auto.Today
Первоначально анонсированный в мае 2013 года, City Express был официально представлен в рамках Чикагского автосалона 2014 года и поступил в продажу осенью.
Компания Chevrolet возлагала большие надежды на модель, поскольку вице-президент по коммерческим автомобилям GM назвал ее «меньшим, более эффективным выбором для предприятий, которым не нужен объем груза или другие возможности полноразмерного фургона». Автомобиль также являлся более доступным и отличался достаточно экономичным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, обеспечивающим 131 лошадиную силу и 188 Нм крутящего момента.
Несмотря на наличие целого ряда преимуществ, модель не смогла завоевать популярность и Chevrolet удалось продать только 8 348 единиц в Соединенных Штатах в прошлом году. Для сравнения, Nissan реализовал 18 602 единицы практически идентичных моделей, в то время как Ram отправил 34 473 ProMaster City новым клиентам.
Когда дело дошло до комментариев для Automotive News, представитель Chevrolet отказался подтвердить, что медленные продажи спровоцировали «смерть» автомобиля и также не захотел говорить о преемнике City Express.
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