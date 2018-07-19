Известные музыканты отправятся в «экспедицию» по вологодской глубинке 

ВОЛОГДА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Межрегиональный фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет с 25 июля по 3 августа в Вологодской области при поддержке Минкультуры России и правительства региона. Лауреаты престижных международных конкурсов, исполнители мирового уровня второй год подряд порадуют жителей сельской глубинки — концерты проводятся бесплатно на открытом воздухе, рассказал ТАСС заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.
"Фестиваль «Музыкальная экспедиция» зародился в 2014 году во Владимирской области по инициативе известного виолончелиста Бориса Андриянова, второй год подряд он проводится у нас. Концепция проекта, его главная особенность сохранена — фестиваль носит просветительский характер. В сельской глубинке прозвучат классические произведения в исполнении музыкантов мирового уровня. Это огромное событие для провинции, к примеру, город Никольск, в котором состоится в этом году концерт, находится в 500 км от Вологды, для местных жителей это уникальная возможность", — рассказал ТАСС заместитель губернатора.
По его словам, маршрут экспедиции пройдет в этом году по восточным районам области, концерты запланированы в Вологде, Кириллове, Тотьме, Никольске, Великом Устюге. Завершат экспедицию выступления в усадьбе Хвалевское в Бабаевском районе и в Череповце на территории одного из цехов "Северстали". Большинство концертов пройдут бесплатно на открытых площадках. Выступления привлекают в глубинке по несколько тысяч человек, отметил заместитель губернатора.
Состав экспедиции определяет художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андриянов. Среди участников есть как постоянные «путешественники», так и новые лица. В этом году это сам Андрианов, лауреаты международных конкурсов — Дмитрий Илларионов (гитара), Сергей Догадин (скрипка), Николай Сивчук (баян), Александр Забабуркин (виолончель), Андрей Усов (альт). На концерте-открытии экспедиции в Вологде 25 июля также выступят джазовые музыканты Михаил Иванов (фортепиано) и Андрей Иванов (контрабас), Денис Швытов (саксофон), Полина Орбах (вокал), Марфа Горыня (ударные). В усадьбе Хвалевское всемирно известный вибрафонист Андрей Пушкарев исполнит джазовые импровизации на произведения Иоганна Баха.