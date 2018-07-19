В Оби живца не сыскать — рыба ушла на дно…

Рыбаки из Салемала в эти дни «сушат весла». Поймав за две недели 90 тонн налима и 40 тонн другой рыбы, они вынужденно простаивают. Уровень воды на магистральной Оби с начала июля изрядно подрос, и живец ушел на глубину.

Черная рыба — много да дёшево

В отличие от коллег из Шурышкарского и Приуральского районов у салемальских аграриев нет многочисленных соров (озер), поэтому промысел они ведут только на реке. При большой воде там можно ловить лишь наплавными сетями. Только этой снастью гуляющую у дна рыбу не достать…

— Первая стадия путины прошла отлично, рыба бодро шла в сети, а с середины лета вода прибыла, усилилось течение, вот работа и встала, — рассказал директор Евгений Головинский. — Если за две недели с середины июня мы поймали 130 тонн, то за такой же срок в июле меньше четырех тонн! Для использования ставных сетей, которые захватывают добычу и у дна, надо чтобы уровень воды спал метра на полтора. В конце июля ожидается похолодание и воды должно поубавиться…

Промысловики пока не унывают и уверены, что в августе ударным трудом компенсируют упущенное. Общий план предприятия на год — более 400 тонн, по большей части — черная рыба. Налим уже закончил ход, ему на смену придут язь, плотва и щука. Да еще в небольшом количестве лещ и окунь…

При всем многообразии черной рыбы салемальцы сожалеют о нехватке белой. В этом году им выделено по квоте всего 14 тонн щокура. А ведь совсем недавно, в 2010 году им разрешалось добыть 80 тонн чира.

— С 2013 года резко сократились квоты для всех рыбодобывающих предприятий округа. На сига-пыжьяна нам дали всего 8 тонн, на пелядь 12. Всю эту невеликую массу можно добыть за пару дней хорошей рыбалки, — посетовал аграрий. — Сейчас чтобы предприятию держаться на плаву, надо вылавливать не 400 тонн, а 600. Поскольку вся черная рыба намного дешевле сига. Так на Салехардский комбинат мы сдаем налима по 30 рублей за килограмм, другие «черные» виды еще дешевле. А щокура у нас берут уже по 120-140 рублей за кило, муксуна до его запрета — по 250 рублей. Так что наше спасение в ударном труде, низкие закупочные цены можно компенсировать только большими уловами.

Неуловимая корюшка

У салемальцев самая дорогая из дозволенных к вылову рыб — корюшка. Ёе принимают, в среднем по 200 рублей за килограмм.

Нынче аграрии поймали всего три с половиной тонны этой воспетой классиками рыбки. Соседи с Аксарковского РПП и того меньше — лишь полторы тонны.

По отзывам местных ловцов, в удачные сезоны брали больше 100 тонн. Евгений Алексеевич пояснил:

— Поздний ледоход сломал все радужные планы. Корюшка осторожна и пути её миграции непредсказуемы. С верха Обской губы сначала идут икряные самки, затем подтягиваются самцы. В этом сезоне лёд долго держался, и стадо разбрелось метать икру по северным речкам, а в Сюнай-Сале, где мы обычно промышляем корюшку, в этот раз пришло совсем немного рыбы. Бригада неделю простояла в ожидании, и уехала с тремя тоннами живца.

Повадки у корюшки действительно странные. Опытные рыбаки рассказывают, что порой в воде стоят две рюжи в пяти метрах друг от друга: в одну бойко идёт рыба — за раз даже тонну можно поднять, другая же пустует.

Возможно, благодаря такому своеобразному поведению корюшка до сих пор не исчезла из ямальских рек.

Со дня на день в Салемал прибудут специалисты из Екатеринбурга , для установки на рыбозаводе нового холодильного оборудования.

В вагонах-рефрижераторах оборудуют две камеры шоковой заморозки, вместимостью две тонны каждая и два хранилища, объемом по 30 тонн.

— Также департамент АПК, торговли и продовольствия ЯНАО выделил средства на капитальный ремонт двух плашкоутов. Всего у нас четыре таких судна, два уже на 60 процентов изношены. В идеале нам нужно бы еще два изотермических судна приобрести, но они дорогие — от 10 до 15 миллионов рублей. Поэтому пока это долгосрочная перспектива, — резюмировал Евгений Головинский.

КСТАТИ

Артельщики планируют наладить промысел наваги

Возле Сюнай-Сале промышляет корюшку и рыболовецкая артель «Орион» из Салехарда . Промысловики нынче не рады — их добыча едва тянет на тонну. А вот с другими видами живца у них повеселее. С середины июня на участках от Катравожа до Мыса Рок, они уже взяли более 50 тонн черной рыбы. Есть у них квота и на щокура — шесть тонн, но промышлять его они начнут только в августе.

По словам главы хозяйства Олега Мамеева, сейчас приходится работать на «два фронта» — развивать переработку на собственном рыбозаводе в Салехарде и обустраивать базу на Байдарате в Приуралье. Напомним, возле Байдарацкой губы «Орион» планирует наладить промысел наваги.

— Не так давно мы запустили консервный цех, на очереди цех полуфабрикатов, будем из ямальской рыбы выпускать пельмени и котлеты, — говорит собеседник. — Значительные средства уходят на производство. На рыболовецкую базу их пока не хватает. Но обустроить участок необходимо. Навагу там можно ловить в любое время года, миграция тресковых не зависит от сезона, как у сиговых. Врио губернатора округа Дмитрий Артюхов, недавно побывал на заводе и обещал содействие по линии профильного департамента.

Олег Мамеев добавил, что вскоре работники артели вновь отправятся на пробный лов наваги. По итогам предыдущей разведки, в марте, они смогли добыть лишь центнер этой рыбы.

ДЕТАЛИ

Тазовчанам перепало немного язя и плотвы

Большая вода не дает хороших уловов и тазовским рыбакам. Почти за две недели летней путины работники ООО «Тазагрорыбпром» добыли всего шесть тонн язя и плотвы.

— Пока работает один рыбоучасток на Надо-Мара, а остальные ждут спада воды, — пояснил заместитель гендиректора предприятия Алексей Бороздин. — Общий план добычи на год у нас 1550 тонн, а мы пока сделали всего 230. Не так много, но мы надеемся на август и начало осени. Обычно в эти месяцы мы добываем максимум продукции.

Кстати, холодильники «Тазагрорыбпрома» сейчас пусты. Поскольку всю пойманную рыбу уже распродали за пределы региона: большую часть на юг Тюменской области . И уже договорились на новые поставки продукции.

ЦИФРЫ:

9 тысяч тонн — таков план добычи рыбы на Ямале в 2018 году.

Из них 1,5 тысячи должен добыть «Тазагрорыбпром», 800 тонн — Горковский рыбозавод, 735 тонн — Аксарковское рыбопромысловое предприятие.