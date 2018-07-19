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Саратовский чиновник получил три года колонии за взятки на сумму в 386 тысяч рублей
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Саратовский чиновник получил три года колонии за взятки на сумму в 386 тысяч рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Бывший глава администрации Пушкинского муниципального образования Советского района Саратовской области Дмитрий Завертяев признан виновным в злоупотребление должностными полномочиями и получении взяток в крупном размере.
Следствие и суд установили, что в 2016-2017 годах обвиняемый многократно получал от директора одной из фирм деньги на общую сумму в 386 тысяч рублей. Взамен Завертяев обеспечивал фирму строительными подрядами за счет бюджета, отсеивание конкурентов и своевременное перечисление средств. При этом он подписывал акты о выполненных работах при их фактическом неисполнении.
С определенного момента директор фирмы понял «творимое зло» и обратился в следственный отдел. Впоследствии оперативники управления ФСБ задержали главу Пушкинского муниципального образования Советского района, а суд поместил его под домашний арест.
На суде бывший чиновник признался во всех обвинениях и был приговорен к трем годам колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление.
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